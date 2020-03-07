Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом

Скорая помощь у больницы Биша в Париже

ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Число заболевших коронавирусом во Франции увеличилось за сутки в полтора раза, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон

Количество заразившихся в стране выросло за сутки на 336 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 949 человек.

По словам Саломона, 16 пациентов скончались.

"Одиннадцать мужчин и пять женщин, в их числе 12 человек старше 70 лет", — цитирует чиновника радиостанция France Info

Он отметил, что 45 пациентов находятся в реанимации.

Саломон указал, что "неизбежен" переход Франции к "третьей стадии", то есть эпидемии коронавируса. Пока в стране объявлена вторая стадия.

В парижском регионе Иль-де-Франс число заболевших коронавирусом составляет 178 человек, сообщается в коммюнике регионального агентства здравоохранения. В Париже подтвержден 31 случай заболевания.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19

Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070 человек, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.

Новые вспышки Covid-19 зафиксировали еще в нескольких странах. В Иране выявили 5823 случая заражения, из них 145 — со смертельным исходом, вылечились 1669 человек.

Южная Корея за сутки зарегистрировала 483 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 6767 человек. При этом 44 пациента спасти не удалось.

Общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи. На сегодняшний день жертвами инфекции стали 223 человека.