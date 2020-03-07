В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева . — Прим. ред.) — Донецк. Выпущено пять мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР.

По его словам, украинские силовики также выпустили по поселку Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки семь мин калибра 120 миллиметров.

Как сообщил глава администрации города, в результате обстрела один дом получил повреждения.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Республики объявили о независимости после госпереворота на Украине. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые определяют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются.

В начале декабря прошлого года в Париже прошла "нормандская встреча" лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках и открытие дополнительных пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Пока удалось реализовать лишь обмен пленными, другие пункты договоренностей Киев саботирует.