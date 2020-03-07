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https://ria.ru/20200307/1568300448.html
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки
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РИА Новости

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки

21:14 07.03.2020 (обновлено: 21:50 07.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Донецк. Выпущено пять мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР.
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По его словам, украинские силовики также выпустили по поселку Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки семь мин калибра 120 миллиметров.
Как сообщил глава администрации города, в результате обстрела один дом получил повреждения.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Республики объявили о независимости после госпереворота на Украине. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые определяют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются.
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В начале декабря прошлого года в Париже прошла "нормандская встреча" лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках и открытие дополнительных пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Пока удалось реализовать лишь обмен пленными, другие пункты договоренностей Киев саботирует.
Накануне стало известно, что ВСУ вновь заняли позиции, которые они покинули в ходе прошлого разведения сил. Украинских военных заметили в районе поселков Петровское и Богдановка. В ДНР рассказали, что они уже оборудовали там новые позиции.
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800411134
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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Felixys Felixys
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