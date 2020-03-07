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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
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РИА Новости

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

21:13 07.03.2020 (обновлено: 21:15 07.03.2020)
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка вводят режим чрезвычайной ситуации, объявил в субботу журналистам губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия", - сказал он. Пресс-конференцию транслировали в Twitter губернатора.
По словам Куомо, режим чрезвычайной ситуации позволит применять ускоренные процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с коронавирусом. При этом он оценил угрозу для населения как низкую.
По его словам, количество диагностированных заболевших за сутки увеличилось на 21 - до 76 человек, из которых только десять были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США достигло 17 человек, число заболевших превысило 300 человек. В Нью-Йорке жертв пока нет.
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Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНью-Йорк (город)СШАВ мире
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