В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка вводят режим чрезвычайной ситуации, объявил в субботу журналистам губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия", - сказал он. Пресс-конференцию транслировали в Twitter губернатора.
Providing the latest information on #Coronavirus. WATCH: https://t.co/X69qRFAjYJ— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 7, 2020
По словам Куомо, режим чрезвычайной ситуации позволит применять ускоренные процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с коронавирусом. При этом он оценил угрозу для населения как низкую.
По его словам, количество диагностированных заболевших за сутки увеличилось на 21 - до 76 человек, из которых только десять были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США достигло 17 человек, число заболевших превысило 300 человек. В Нью-Йорке жертв пока нет.
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