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Парагвай выявил первый в стране случай коронавируса
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РИА Новости

Парагвай выявил первый в стране случай коронавируса

21:10 07.03.2020 (обновлено: 21:17 07.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Парагвая Хулио Маццолени сообщил о первом случае заболевания коронавирусом COVID-19 на территории страны.
"Центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID19 в Парагвае. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время на пресс-конференции. Я призываю граждан сохранять спокойствие, протоколы, уже проверенные и одобренные ВОЗ, применяются", - написал Маццолени в Twitter.
Первый заразившийся парагваец, по информации местных СМИ, приехал из Европы. На территории Южной Америки случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Колумбии, Эквадоре, Аргентине, Чили, Перу и Бразилии.
Ранее в Парагвае были зафиксированы семь подозрительных случаев заболеваний, но анализы показали отрицательный результат на коронавирус, под наблюдением находятся ещё 70 человек, недавно въехавших в страну.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоПарагвайВ мире
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