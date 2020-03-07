Парагвай выявил первый в стране случай коронавируса

МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Парагвая Хулио Маццолени сообщил о первом случае заболевания коронавирусом COVID-19 на территории страны.

"Центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID19 в Парагвае. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время на пресс-конференции. Я призываю граждан сохранять спокойствие, протоколы, уже проверенные и одобренные ВОЗ, применяются", - написал Маццолени в Twitter.

Informo que hoy, pasado el mediodía, el Laboratorio Central confirmó primer caso de #COVID19 en Paraguay. Más información se dará en breve en rueda de prensa. Insto a la ciudadanía a mantener la calma, los protocolos ya ensayados y aprobados por la @opsoms están siendo aplicados. pic.twitter.com/efoeP2LTFj — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) March 7, 2020

Первый заразившийся парагваец, по информации местных СМИ, приехал из Европы. На территории Южной Америки случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Колумбии, Эквадоре, Аргентине, Чили, Перу и Бразилии.

Ранее в Парагвае были зафиксированы семь подозрительных случаев заболеваний, но анализы показали отрицательный результат на коронавирус, под наблюдением находятся ещё 70 человек, недавно въехавших в страну.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.