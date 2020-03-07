Польша введет выборочный контроль на границе из-за коронавируса

ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польша вводит выборочный контроль транспорта на западной границе в поисках больных коронавирусом пассажиров, сообщил журналистам воевода нижнесилезский Ярослав Обремский.

К настоящему моменту в Польше подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом.

"В понедельник с полудня начнется выборочная проверка автобусов и микроавтобусов, въезжающих в Польшу", - сказал воевода. Он уточнил, что не идет речи о закрытии границы и прекращении автомобильного движения.

Обремский пояснил, что будет контролироваться температура тела пассажиров, а на случай подозрений на заболевание будет подготовлен санитарный транспорт. По словам воеводы, проверки будут проводиться медиками круглосуточно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.