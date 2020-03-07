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В Египте еще 33 пассажира круизного лайнера заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Египте еще 33 пассажира круизного лайнера заразились коронавирусом

21:03 07.03.2020 (обновлено: 21:32 07.03.2020)
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь. Архивное фото
Египетская скорая помощь. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
КАИР, 7 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила в субботу о подтвержденном диагнозе "коронавирус" у еще 33 человек на борту туристического теплохода, сейчас находящегося в городе Луксор.
В пятницу египетские власти объявили об обнаружении 12 случаев заражения коронавирусом, заболевшие египтяне работают на туристическом круизном теплоходе.
"Число случаев коронавируса на борту теплохода в Луксоре выросло с 12 до 45", - заявила министр.
По ее словам, среди зараженных - 19 иностранцев.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЕгипетЛуксорВ мире
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