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В Ярославле призвали покупать шоколад пострадавшей от пожара фабрики
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РИА Новости

В Ярославле призвали покупать шоколад пострадавшей от пожара фабрики

20:59 07.03.2020 (обновлено: 23:20 07.03.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на складе шоколадной фабрики в пятидесяти километрах от Ярославля
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на складе шоколадной фабрики в пятидесяти километрах от Ярославля
© Фото : МЧС РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Правительство Ярославской области в соцсетях призвало жителей региона поддержать пострадавшую от пожара в субботу шоколадную фабрику и дарить на 8 марта ее продукцию.
Склад с готовой продукцией шоколадной фабрики, расположенной в селе Варегово в Ярославской области, сгорел в субботу. По данным правительства региона, пострадала фабрика "Собрание".
"Спасатели смогли предотвратить распространение огня, но ущерб все равно есть. Мы решили поддержать фабрику и наших земляков, которые там работают, и запустили флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 марта многие будут радовать представительниц прекрасного пола сладостями! Давайте купим в подарок шоколад или конфеты…, которые производит фабрика. Шоколад очень вкусный и качественный!" - говорится в аккаунтах правительства региона в соцсетях.
Власти призвали присоединиться к флешмобу.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар на фабрике полностью ликвидирован. Пострадавшая от огня площадь составила 2,1 тысячи квадратных метров. Полностью уничтожен склад готовой продукции.
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