В Ярославле призвали покупать шоколад пострадавшей от пожара фабрики

"Спасатели смогли предотвратить распространение огня, но ущерб все равно есть. Мы решили поддержать фабрику и наших земляков, которые там работают, и запустили флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 марта многие будут радовать представительниц прекрасного пола сладостями! Давайте купим в подарок шоколад или конфеты…, которые производит фабрика. Шоколад очень вкусный и качественный!" - говорится в аккаунтах правительства региона в соцсетях.