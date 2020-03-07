ДНР призвала Киев к выполнению Минских соглашений для мира в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен начать выполнять минские соглашения для установления мира в Донбассе, но в республике готовы к любому варианту развития событий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров.

"Президент Украины продолжает демонстрировать не только во внутреннем медиа-пространстве, но и международному сообществу, как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По мнению полпреда ДНР, для мира в Донбассе Киеву нужно "добросовестно, безоговорочно, четко и буквально начать выполнять минские соглашения в согласовании с представителями республик". В частности, отметила Никонорова, властям Украины необходимо предоставить Донбассу особый статус и закрепить его в конституции страны. "Но, если нынешнему президенту ближе путь вооруженного противостояния и агрессивная риторика своего предшественника (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, который все пытался выставить Российскую Федерацию стороной конфликта, чтобы не общаться с республиками - мы готовы и к такому варианту", - сказала Никонорова.

По ее словам, в этом случае Киеву необходимо быть готовым к тому, что "республики в состоянии ответить на любую провокацию со стороны Украины симметричным образом", а также "к неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв минского процесса".