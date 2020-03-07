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ДНР призвала Киев к выполнению Минских соглашений для мира в Донбассе
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РИА Новости

ДНР призвала Киев к выполнению Минских соглашений для мира в Донбассе

20:56 07.03.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен начать выполнять минские соглашения для установления мира в Донбассе, но в республике готовы к любому варианту развития событий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров.
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"Президент Украины продолжает демонстрировать не только во внутреннем медиа-пространстве, но и международному сообществу, как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По мнению полпреда ДНР, для мира в Донбассе Киеву нужно "добросовестно, безоговорочно, четко и буквально начать выполнять минские соглашения в согласовании с представителями республик". В частности, отметила Никонорова, властям Украины необходимо предоставить Донбассу особый статус и закрепить его в конституции страны. "Но, если нынешнему президенту ближе путь вооруженного противостояния и агрессивная риторика своего предшественника (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, который все пытался выставить Российскую Федерацию стороной конфликта, чтобы не общаться с республиками - мы готовы и к такому варианту", - сказала Никонорова.
По ее словам, в этом случае Киеву необходимо быть готовым к тому, что "республики в состоянии ответить на любую провокацию со стороны Украины симметричным образом", а также "к неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв минского процесса".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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