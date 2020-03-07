Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по мосту в Крым

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту.
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Стоимость поездки до конечной остановки обойдется в 439 рублей. На первый рейс были проданы почти все билеты.
В трех вагонах рельсобуса поместились 222 сидячих места.
С пятницы по воскресенье он будет курсировать между Крымом и Краснодарским краем трижды в день, в будни — два раза в одну и в другую сторону.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока. Железнодорожную часть моста президент России Владимир Путин открыл в декабре 2019 года.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
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