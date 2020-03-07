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https://ria.ru/20200307/1568299572.html
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по мосту в Крым
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РИА Новости

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по мосту в Крым

20:39 07.03.2020 (обновлено: 22:22 07.03.2020)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту.
Пригородный рельсобус следует маршрутом КерчьАнапа. Дорога занимает два часа. По пути он останавливается на станциях "Тамань-Пассажирская" и "Юровская".
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Стоимость поездки до конечной остановки обойдется в 439 рублей. На первый рейс были проданы почти все билеты.
В трех вагонах рельсобуса поместились 222 сидячих места.
С пятницы по воскресенье он будет курсировать между Крымом и Краснодарским краем трижды в день, в будни — два раза в одну и в другую сторону.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока. Железнодорожную часть моста президент России Владимир Путин открыл в декабре 2019 года.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
168545216
Обсудить 8
Крымский мостКерчьВладимир ПутинРеспублика КрымАнапаКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Здорово, скоро сезон и народ начнет ездить и наслаждаться
7 марта, 20:42
Ю.Юрий .
2220001
Ну и какой же это автобус?!
7 марта, 21:07
Naum Vygodsky
9210111
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