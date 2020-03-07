В Румынии зарегистрировали 12 случаев заражения коронавирусом

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Двенадцать случаев заражения Двенадцать случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Румынии , официально подтвержден первый случай в Бухаресте, сообщает пресс-служба румынского минздрава.

"На сегодняшний день в стране на национальном уровне подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Первый случай отмечен в Бухаресте", - говорится в сообщении на сайте минздрава.

В ведомстве отметили, что житель Бухареста, который сейчас госпитализирован в инфекционную больницу столицы Румынии, до этого побывал в Италии.

Ранее минздрав Румынии информировал, что три пациента, у которых диагностировали коронавирус, уже успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.