В Румынии зарегистрировали 12 случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Двенадцать случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Румынии, официально подтвержден первый случай в Бухаресте, сообщает пресс-служба румынского минздрава.
"На сегодняшний день в стране на национальном уровне подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Первый случай отмечен в Бухаресте", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
В ведомстве отметили, что житель Бухареста, который сейчас госпитализирован в инфекционную больницу столицы Румынии, до этого побывал в Италии.
Ранее минздрав Румынии информировал, что три пациента, у которых диагностировали коронавирус, уже успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса