Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-07T20:22+0300
https://ria.ru/20200307/1568299067.html
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/155867/04/1558670484_0:135:3170:1918_1036x0_80_0_0_7739250ea47c706f69d25b7959b404b5.jpg
РИА Новости

Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам

20:22 07.03.2020
22446
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в инстаграме пост, в котором рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери и поблагодарила подписчиков за поддержку.
"Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу", — написала девушка.
Она призналась, что ей очень сложно делиться переживаниями с подписчиками, потому что она держит их "глубоко внутри своего сердца".
Анна добавила, что родные и близкие помогают ей пройти через самый сложный период в жизни.
"Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье", — заключила девушка.
Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе. Некоторые СМИ писали, что у актрисы диагностировали раковую опухоль мозга. Родные артистки долго не комментировали эту информацию, но затем подтвердили, что она проходит лечение.
Актриса Анастасия Заворотнюк
1 января, 00:38Новый год—2020
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
392777712
Обсудить 5
КультураАнна ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкОбщество
Рекомендуем
Пенсия
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Рейд инспекторов УФМС России по выявлению нелегальных мигрантов
Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на складе шоколадной фабрики в пятидесяти километрах от Ярославля
В Ярославле призвали покупать шоколад пострадавшей от пожара фабрики
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте еще 33 пассажира круизного лайнера заразились коронавирусом
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Затравленная в соцсетях Краса полиции рассказала о службе
Затравленная в соцсетях "Краса полиции" рассказала о службе
Кадр из фильма Няньки
Умер исполнитель главной роли в фильме "Няньки" Дэвид Пол
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
В микробиологической лаборатории
Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45У берегов Мадейры произошло землетрясение магнитудой 6,0
00:43Ветеран "Альфы"рассказал о ликвидации Масхадова
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
Лента новостейМолния