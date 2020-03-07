Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в инстаграме пост, в котором рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери и поблагодарила подписчиков за поддержку.

"Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу", — написала девушка.

Она призналась, что ей очень сложно делиться переживаниями с подписчиками, потому что она держит их "глубоко внутри своего сердца".

Анна добавила, что родные и близкие помогают ей пройти через самый сложный период в жизни.

"Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье", — заключила девушка.