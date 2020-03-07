В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека

Днем ранее рост числа заболевших составил 800 случаев, жертв оказалось на 49 больше, чем в четверг. По состоянию на пятницу в Италии насчитывалось 4636 человек, у которых диагностировали коронавирус.

"Выздоровевших 589, на 66 больше чем вчера. Жертв 36, то есть мы регистрируем меньшее число", - сказал Боррелли на ежевечернем брифинге. По его словам, скончавшиеся были в возрасте от 60 до "свыше 90" лет, причем трети из них было за 80.