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Китай выделил ВОЗ $20 миллионов на борьбу с новым коронавирусом
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РИА Новости

Китай выделил ВОЗ $20 миллионов на борьбу с новым коронавирусом

20:05 07.03.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Китая решили выделить 20 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с новым коронавирусом, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пришли хорошие новости от правительства Китая: они (китайские власти - ред.) выделяют ВОЗ 20 миллионов долларов, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне. Я искренне благодарю посла Чэня, который доставил хорошие вести от имени председателя Си Цзиньпина, а также от имени правительства и народа КНР", - написал гендиректор организации в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи.
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Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗКитайВ мире
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