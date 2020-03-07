Китай выделил ВОЗ $20 миллионов на борьбу с новым коронавирусом

"Пришли хорошие новости от правительства Китая: они (китайские власти - ред.) выделяют ВОЗ 20 миллионов долларов, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне. Я искренне благодарю посла Чэня, который доставил хорошие вести от имени председателя Си Цзиньпина, а также от имени правительства и народа КНР", - написал гендиректор организации в Twitter.