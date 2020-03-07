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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 795 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 795 человек

19:52 07.03.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 795, еще утром в субботу сообщалось о 684 заболевших, сообщил сайт института Роберта Коха, который ведет статистику заболевания по всей стране.
Утром в пятницу в институте сообщили о 534 заболевших.
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1 марта, 08:00
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Вирусом поражена, прежде всего, западная часть Германии, в земле Северный Рейн - Вестфалия инфицированы 373 человек. В Баварии больны 134 человек, в Баден-Вюртемберге - 170, в Берлине - 28, в Нижней Саксонии - 19, Гессене - 17, Гамбурге - 13. Отдельные случае зарегистрированы в других землях, за исключением Саксонии-Ангальт.
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