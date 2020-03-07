Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас существует уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры (статья 243).
"Проектом федерального закона Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 243.4, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России", - говорится в документе.
Преступление будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей, общественными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет. Принятие закона не потребует дополнительных федеральных ассигнований, говорится в документе.
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