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Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
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РИА Новости

Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

19:47 07.03.2020 (обновлено: 20:05 07.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас существует уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры (статья 243).
"Проектом федерального закона Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 243.4, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России", - говорится в документе.
Преступление будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей, общественными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет. Принятие закона не потребует дополнительных федеральных ассигнований, говорится в документе.
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
26 июля 2019, 18:43
В ЕР поддержали идею о наказании за осквернение памятников истории России
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РоссияГосдума РФВладимир Путин
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