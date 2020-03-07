Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

Сейчас существует уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры (статья 243).

Преступление будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей, общественными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет. Принятие закона не потребует дополнительных федеральных ассигнований, говорится в документе.