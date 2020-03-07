Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
"Сегодня, 7 марта, в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (два артснаряда калибра 88 миллиметров)", - говорится в сообщении.
Специалисты проводят работы по изъятию снарядов и обследуют территорию на наличие других боеприпасов.
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