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Во Франции у второго парламентария подтвердили заражение коронавирусом
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РИА Новости

Во Франции у второго парламентария подтвердили заражение коронавирусом

19:30 07.03.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВид на здание французского сената в Париже
Вид на здание французского сената в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Еще один депутат национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражен новым типом коронавируса, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата национальной ассамблеи, представляющего партию "Республиканцы" от региона Эльзас. Парламентарий находится в одной из больниц эльзасского города Мюлуз. Помимо него коронавирус подтвердился у работника парламентского буфета, он на домашнем карантине.
По данным телеканала, новый зараженный тоже госпитализирован. Подробности о личности парламентария и состоянии его здоровья пока не сообщаются.
Сейчас проводится проверка еще пяти случаев с подозрением на коронавирус среди депутатов.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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