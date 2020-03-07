Во Франции у второго парламентария подтвердили заражение коронавирусом

Вид на здание французского сената в Париже

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Еще один депутат национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Еще один депутат национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражен новым типом коронавируса, сообщает телеканал BFMTV

Ранее сообщалось, что медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата национальной ассамблеи, представляющего партию "Республиканцы" от региона Эльзас . Парламентарий находится в одной из больниц эльзасского города Мюлуз. Помимо него коронавирус подтвердился у работника парламентского буфета, он на домашнем карантине.

По данным телеканала, новый зараженный тоже госпитализирован. Подробности о личности парламентария и состоянии его здоровья пока не сообщаются.

Сейчас проводится проверка еще пяти случаев с подозрением на коронавирус среди депутатов.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716, скончались уже 11 человек.