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На Мальдивах выявили два первых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Мальдивах выявили два первых случая заражения коронавирусом

19:20 07.03.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Два первых случая заражения новым коронавирусом зафиксированы на Мальдивах, сообщает местная медиагруппа Sun.
Отмечается, что заболели два иностранных работника курорта на острове Куреду. Новость о заболевании подтвердил глава минздрава страны Абдулла Амин.
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По словам главы минтуризма островного государства Али Вахида, курорт закрыт. В настоящее время власти проводят "отслеживание контактов" на острове.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйВОЗКитайМальдивыВ мире
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