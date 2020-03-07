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Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие
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РИА Новости

Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие

19:19 07.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
"Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия", - рассказал он.
Золотов пояснил, что данные пункты станут дополнительными основаниями для отказа в выдаче лицензий на оружие.
Послабления, по его словам, введут для бывших военнослужащих. Так, от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием предлагается освободить военных пенсионеров.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Вчера, 10:12
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор Золотов
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