Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие

"Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия", - рассказал он.