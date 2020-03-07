Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ. Эмиратский Фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике.
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По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что ведомство "продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова <…> за пределами Российской Федерации".
Глава республики отметил, что его не волнует переписка между конгрессменами и представителями Госдепа. Кадыров подчеркнул, что никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса и счетов в иностранных банках.
Он добавил, что при поддержке эмиратского фонда в Грозном строится международный университет и создаются рабочие места. По его словам, это делается для народа, "о правах которого якобы печется Госдеп".
Кадыров указал на то, что права человека в Чечне "соблюдаются в сто раз лучше, чем в США".
"Нет, не права человека беспокоят Госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в Чеченской Республике, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки", — заключил Кадыров, отметив, что ничего из "задумок" США реализовать не удастся.
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