Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".

Как написал Кадыров в своем телеграм-канале , членов конгресса беспокоят отношения между Чечней ОАЭ . Эмиратский Фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике.

По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп . В ответе говорится, что ведомство "продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова <…> за пределами Российской Федерации".

Глава республики отметил, что его не волнует переписка между конгрессменами и представителями Госдепа. Кадыров подчеркнул, что никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса и счетов в иностранных банках.

Он добавил, что при поддержке эмиратского фонда в Грозном строится международный университет и создаются рабочие места. По его словам, это делается для народа, "о правах которого якобы печется Госдеп".

Кадыров указал на то, что права человека в Чечне "соблюдаются в сто раз лучше, чем в США".