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2020-03-07T22:23+0300
https://ria.ru/20200307/1568296533.html
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
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РИА Новости

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

19:00 07.03.2020 (обновлено: 22:23 07.03.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ. Эмиратский Фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике.
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По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что ведомство "продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова <…> за пределами Российской Федерации".
Глава республики отметил, что его не волнует переписка между конгрессменами и представителями Госдепа. Кадыров подчеркнул, что никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса и счетов в иностранных банках.
Он добавил, что при поддержке эмиратского фонда в Грозном строится международный университет и создаются рабочие места. По его словам, это делается для народа, "о правах которого якобы печется Госдеп".
Кадыров указал на то, что права человека в Чечне "соблюдаются в сто раз лучше, чем в США".
"Нет, не права человека беспокоят Госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в Чеченской Республике, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки", — заключил Кадыров, отметив, что ничего из "задумок" США реализовать не удастся.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
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Кадыров рассказал о своих врагах
9843174854
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Чеченская республикаГосударственный департамент СШАКонгресс СШАРамзан КадыровГрозныйОАЭСШАВ мире
Популярные комментарии
Им бы лишь бы врать! Ну никак им Россию не одолеть))), вот и тужаться, одна только вонь!)))
7 марта, 20:18
ГРГражданин России
86200020
Молодец Кадыров. Обустраивает республику, ищет спосоров
7 марта, 20:05
Ю.Юрий .
83200021
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