Ливни на северо-западе Пакистана унесли жизни 17 человек

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Семнадцать человек погибли и 37 получили ранения из-за сильных ливней, которые обрушились на северо-западную пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва несколько дней назад, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции (PDMA).
Согласно данным местных властей, подсчет жертв стихии ведется со среды, 4 марта. В числе погибших три женщины и 14 детей, получили ранения 27 детей, также пострадали пять мужчин и женщин.
Проливные дожди, сильный ветер и грозы привели к частичному или полному разрушению более 50 зданий.
Издание Pakistan Today добавляет, что власти отправили в наиболее пострадавшие округа Чарсадда и Мардан предметы первой необходимости.
11 февраля, 02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу