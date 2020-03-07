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Ливни на северо-западе Пакистана унесли жизни 17 человек
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РИА Новости

Ливни на северо-западе Пакистана унесли жизни 17 человек

18:55 07.03.2020 (обновлено: 18:56 07.03.2020)
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© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные возле полицейской академии, на которую было совершено нападение. 25 октября 2016 год
Машина скорой помощи и военные возле полицейской академии, на которую было совершено нападение. 25 октября 2016 год
© AP Photo / Arshad Butt
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Семнадцать человек погибли и 37 получили ранения из-за сильных ливней, которые обрушились на северо-западную пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва несколько дней назад, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции (PDMA).
Согласно данным местных властей, подсчет жертв стихии ведется со среды, 4 марта. В числе погибших три женщины и 14 детей, получили ранения 27 детей, также пострадали пять мужчин и женщин.
Проливные дожди, сильный ветер и грозы привели к частичному или полному разрушению более 50 зданий.
Издание Pakistan Today добавляет, что власти отправили в наиболее пострадавшие округа Чарсадда и Мардан предметы первой необходимости.
Панорама города Сан-Паулу
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Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
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