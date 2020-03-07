В ЛНР оценили заявление Зеленского об изменениях в Минских соглашениях

ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что "передвижки" в пунктах минских соглашений, о которых ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, могут привести к полному невыполнению договоренностей и трагедии в Донбассе.
Зеленский ранее в интервью Guardian отметил, что сторонам нужно применять более гибкий подход к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Если в минских соглашениях "немного перенести" некоторые пункты, "то к чему плохому это может привести", задался вопросом президент Украины.
"Передвижки в Минске" приведут к полному невыполнению минских соглашений и трагедии. В мутных формулировках Зеленский прячет только одну главную точку: передача под контроль Киева границы между Российской Федерацией и Донбассом", - заявил РИА Новости Мирошник.
По его мнению, подобное действия в отношении минских договоренностей могут привести к полному отказу Киева от выполнения минских соглашений, "к блокаде, истреблению и геноциду "политически неблагонадежного" населения", "к резне, зачисткам, повальным политически мотивированным посадкам и фильтрационным лагерям".
"Или кто-то верит в способность Зеленского противостоять этому? Этот посыл, опубликованный британской The Guardian - дешевая попытка манипуляции Зеленского для тех, кто ничего не понимает или не хочет понимать. Главное, что понимаем это мы и никаких иллюзий давно не питаем", - отметил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.