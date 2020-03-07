В ЛНР оценили заявление Зеленского об изменениях в Минских соглашениях

Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Зеленский ранее в интервью Guardian отметил, что сторонам нужно применять более гибкий подход к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Если в минских соглашениях "немного перенести" некоторые пункты, "то к чему плохому это может привести", задался вопросом президент Украины.

"Передвижки в Минске" приведут к полному невыполнению минских соглашений и трагедии. В мутных формулировках Зеленский прячет только одну главную точку: передача под контроль Киева границы между Российской Федерацией и Донбассом", - заявил РИА Новости Мирошник.

По его мнению, подобное действия в отношении минских договоренностей могут привести к полному отказу Киева от выполнения минских соглашений, "к блокаде, истреблению и геноциду "политически неблагонадежного" населения", "к резне, зачисткам, повальным политически мотивированным посадкам и фильтрационным лагерям".

"Или кто-то верит в способность Зеленского противостоять этому? Этот посыл, опубликованный британской The Guardian - дешевая попытка манипуляции Зеленского для тех, кто ничего не понимает или не хочет понимать. Главное, что понимаем это мы и никаких иллюзий давно не питаем", - отметил Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.