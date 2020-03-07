Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жительнице Подмосковья, которая 25 февраля вернулась из Цюриха, поставили предварительный диагноз коронавирус, рассказали РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области.
Несмотря на отсутствие симптомов заболевания, женщина после поездки обратилась к врачам.
"Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат — положительный. Анализы сегодня будут направлены на исследование в лабораторию города Новосибирска "Вектор" для уточнения диагноза", — говорится в сообщении.
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Женщину вместе с членами семьи госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Все пациенты находятся в изолированных боксах. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Болезнь протекает без выраженных симптомов.
"Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Минздрава региона и Роспотребнадзора по Московской области", — рассказали в ведомстве.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
В субботу число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Источником вируса, как полагают ученые, стал рынок в Ухане, где продавалось мясо диких животных.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070 человек, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 101 тысячу.