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Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус
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РИА Новости

Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус

18:46 07.03.2020 (обновлено: 19:44 07.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ микробиологической лаборатории
В микробиологической лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жительнице Подмосковья, которая 25 февраля вернулась из Цюриха, поставили предварительный диагноз коронавирус, рассказали РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области.
Несмотря на отсутствие симптомов заболевания, женщина после поездки обратилась к врачам.
"Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат — положительный. Анализы сегодня будут направлены на исследование в лабораторию города Новосибирска "Вектор" для уточнения диагноза", — говорится в сообщении.
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Женщину вместе с членами семьи госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Все пациенты находятся в изолированных боксах. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Болезнь протекает без выраженных симптомов.
"Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Минздрава региона и Роспотребнадзора по Московской области", — рассказали в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМосковская область (Подмосковье)ЦюрихОбщество
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