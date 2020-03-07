Крестный обратившегося к Путину мальчика станет его временным опекуном

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крестный мальчика, попросившего президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться домой, получил разрешение на временную опеку над ним, праздничные дни ребенок впервые за четыре месяца проведет с близкими людьми, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Ранее воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.
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"Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с 14-летним Мишей, его бабушкой и крестным. Ряд вопросов по дальнейшему жизнеустройству мальчика решался с участием представителей департамента социальной защиты города Москвы, специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка. В ходе встречи, кроме целого спектра вопросов по обучению ребенка, оформлению необходимых документов, был окончательно решен вопрос с выдачей разрешения на временную опеку - гостевого режима, и Миша поехал домой сразу же после совещания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостевой режим в настоящий момент оформлен на крестного Миши, благодаря этому, мальчик впервые за 4 месяца проведет выходные с близкими ему людьми.
В аппарате Кузнецовой также рассказали, что на предыдущей встрече мальчик попросил детского омбудсмена показать ему, где она работает. Кузнецова провела небольшую экскурсию для Миши и показала ему свой кабинет.