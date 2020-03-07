Крестный обратившегося к Путину мальчика станет его временным опекуном

Ранее воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.