"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта

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Ветерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома. Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.