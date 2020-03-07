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https://ria.ru/20200307/1568296136.html
"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта
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РИА Новости
"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта
Ветерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома. Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.
2020-03-07T18:37+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=61031218&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568296013_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_16fef9499cdc7abb2dd1a72b49ef7f74.jpg
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PT0M50S

"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта

18:37 07.03.2020
816
Ветерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома. Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.
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