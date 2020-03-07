2020-03-07T18:37+0300
2020-03-07T18:37+0300
https://ria.ru/20200307/1568296136.html
"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568296013_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9ba228968d617c7fb620daa6f902ae3e.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта
Ветерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома.
Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.
2020-03-07T18:37+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=61031218&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568296013_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_16fef9499cdc7abb2dd1a72b49ef7f74.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568296013_160:0:640:360_1200x0_80_0_0_76b3ba62c1b6d595fcf84d83ded3f7e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568296013_249:0:609:360_1200x0_80_0_0_33c4b3d5ca8441682f0ca60fe25a48b8.jpg
PT0M50S
"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта
Ветерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома.
Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.