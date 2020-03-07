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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
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РИА Новости

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

18:28 07.03.2020 (обновлено: 18:42 07.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы смогут заводить уголовные дела за сбыт наркотиков только при наличии заключения эксперта о виде, массе и наименовании наркотических веществ, а также "достаточных данных", указывающих на передачу наркотиков другим лицам, говорится во внесенном в ГД законопроекте.
Внесенный правительством РФ проект появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы документа считают, что реализация предлагаемых решений позволит повысить требовательность к правоохранительным органам по противодействию незаконному обороту наркотиков, снизить коррупционные риски, связанные с возбуждением такой категории уголовных дел, и будет позитивно воспринята гражданским обществом как мера, направленная на укрепление законности.
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Пленарное заседание Госдумы РФ
26 февраля, 21:27
В Госдуме хотят ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в Сети
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