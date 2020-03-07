В Белоруссии выздоровел первый пациент с коронавирусом

МИНСК, 7 мар - РИА Новости. В Белоруссии вылечен студент из Ирана , у которого впервые на территории республики был обнаружен новый тип коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.

Всего к настоящему времени в республике было зарегистрировано шесть случаев заражения новым коронавирусом.

"В Беларуси излечен первый пациент с диагнозом коронавирус. У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса", - отмечается в сообщении.

Там подчеркивается, что "именно он был первым пациентом в Республике Беларусь, у которого было диагностировано это заболевание". "На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно", - отмечается в сообщении.

Указывается, что согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицательных лабораторных тестов. "Выписка пациента запланирована на конец следующей недели", - сообщает минздрав.

В пресс-службе подчеркнули, что это же правило касается и его одногруппников и педагогов - "контактов первого уровня". "За ними, на сегодняшний день, продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечению 14-дневных карантинных мероприятий. Все контакты "первого уровня" также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина", - уточнили в минздраве.

Там добавили, что все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. "Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны", - говорится в сообщении.