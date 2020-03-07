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ВШЭ запретила сотрудникам зарубежные командировки из-за коронавируса
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РИА Новости

ВШЭ запретила сотрудникам зарубежные командировки из-за коронавируса

18:10 07.03.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Высшая школа экономики из-за ситуации с коронавирусом временно запретила зарубежные командировки своим сотрудникам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте вуза.
Уточняется, что меры вводятся во исполнение указа мэра. Соответствующий приказ ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подписал 7 марта.
"Сотрудникам Вышки запрещено отправляться в заграничные служебные командировки до появления отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.
Сотрудники и обучающиеся после возвращения из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом должны находиться в самоизоляции на дому 14 дней - не посещать работу и занятия, минимизировать посещение общественных мест. Также учащиеся должны будут уведомлять учебные офисы и менеджеров образовательных программ о возвращении из любого иностранного государства.
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Руководители структурных подразделений должны обеспечить изолированным сотрудникам удаленный доступ к информационным ресурсам НИУ ВШЭ для выполнения работы. Добавляется, что в ближайшие дни будет определен порядок обучения в удаленном режиме.
"Сотрудникам и обучающимся на территории университета будут регулярно измерять температуру, в том числе дистанционно на входе в здания и в общежитиях", - заявляют в вузе. При появлении первых симптомов болезни сотрудникам и студентам рекомендуется незамедлительно вызывать врача.
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