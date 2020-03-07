ВШЭ запретила сотрудникам зарубежные командировки из-за коронавируса

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Высшая школа экономики из-за ситуации с коронавирусом временно запретила зарубежные командировки своим сотрудникам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте вуза.

Уточняется, что меры вводятся во исполнение указа мэра. Соответствующий приказ ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подписал 7 марта.

"Сотрудникам Вышки запрещено отправляться в заграничные служебные командировки до появления отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Сотрудники и обучающиеся после возвращения из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом должны находиться в самоизоляции на дому 14 дней - не посещать работу и занятия, минимизировать посещение общественных мест. Также учащиеся должны будут уведомлять учебные офисы и менеджеров образовательных программ о возвращении из любого иностранного государства.

Руководители структурных подразделений должны обеспечить изолированным сотрудникам удаленный доступ к информационным ресурсам НИУ ВШЭ для выполнения работы. Добавляется, что в ближайшие дни будет определен порядок обучения в удаленном режиме.