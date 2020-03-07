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Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания
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РИА Новости

Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания

18:07 07.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРейд инспекторов УФМС России по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд инспекторов УФМС России по выявлению нелегальных мигрантов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия может установить единый режим долгосрочного пребывания для безвизовых мигрантов, находящихся в стране с любыми законными целями, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства России, опубликованных на сайте Кремля.
Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся предложения рабочей группы по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.
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"Режим долгосрочного пребывания – единый миграционный режим для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства Российской Федерации", - отмечается в предложениях. Согласно документу, такие правила предлагается применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в РФ в порядке, не требующем получения визы, включая граждан стран-членов Евразийского экономического союза, за исключением Белоруссии.
Кроме того, иностранцы, имеющие аккаунт в государственной информационной системе, смогут получать госуслуги в электронном виде и без ограничения срока находиться в России при получении образования, прохождении лечения, а также в иных случаях, перечень которых должен быть закреплен законом.
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Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ, согласно документу, должны стать наличие подтвержденного аккаунта в государственной информсистеме, регистрация в которой будет требовать предоставления биометрических персональных данных, а также отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.
Согласно предложениям, для привлечения иностранцев юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны зарегистрироваться в государственной информсистеме и разместить в ней информацию о потребности в иностранной рабочей силе. Физлица также могут зарегистрироваться в государственной информсистеме для привлечения иностранцев на работу нянями, сиделками, ремонтниками. Регистрация даст возможность доступа к официальному сервису проверки персональных данных и миграционного статуса иностранца.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Страну превращают в проходной двор, приезжай кто хочет, всех будут обслуживать за гос. счет. И так работы нет , так бизнес просит дешевую рабочую силу.
7 марта, 18:49
dd.rwk
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Затем женятся, переженятся официально и фиктивно и будет у нас, со временем мусульманская Россия с их президентом, всё как по писанию про жёлтого царя
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Николай Гайдуков
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