Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. может установить единый режим долгосрочного пребывания для безвизовых мигрантов, находящихся в стране с любыми законными целями, говорится в Россия может установить единый режим долгосрочного пребывания для безвизовых мигрантов, находящихся в стране с любыми законными целями, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства России, опубликованных на сайте Кремля.

Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся предложения рабочей группы по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.

"Режим долгосрочного пребывания – единый миграционный режим для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства Российской Федерации", - отмечается в предложениях. Согласно документу, такие правила предлагается применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в РФ в порядке, не требующем получения визы, включая граждан стран-членов Евразийского экономического союза, за исключением Белоруссии

Кроме того, иностранцы, имеющие аккаунт в государственной информационной системе, смогут получать госуслуги в электронном виде и без ограничения срока находиться в России при получении образования, прохождении лечения, а также в иных случаях, перечень которых должен быть закреплен законом.

Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ, согласно документу, должны стать наличие подтвержденного аккаунта в государственной информсистеме, регистрация в которой будет требовать предоставления биометрических персональных данных, а также отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.