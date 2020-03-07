В Париже повысился уровень воды в реке Сене

ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей.
Как убедилась корреспондент РИА Новости, в некоторых местах на набережной Сены, в том числе в районе Лувра, Pont Neuf (Новый мост), Pont au Change (Мост менял), река вышла из берегов. В результате доступ к набережным в ряде мест перекрыт.
Парижская мэрия на своей странице в Twitter в пятницу сообщала, что "уровень воды в Сене в последние дни повысился". "Ничего опасного (службы города остаются бдительными), иногда это даже очаровательно", - говорилось в сообщении.
Согласно информации на портале Actu, на некоторых набережных Сены Парижа вода начала выходить из берегов в среду, 4 марта.
Как отмечает портал, повышение уровня воды в Сене является обычным для этого сезона.
Наивысшего уровня вода в Сене может достичь в воскресенье и приблизиться к отметке 4,5 метра. В январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра, а во время наводнения в январе 1910 года - 8,62 метра, напоминает портал.
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