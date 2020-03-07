Сябитова отчитала женщину, попросившую Путина взять ее замуж

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Роза Сябитова назвала хайпом и весенним обострением поведение жительницы Иваново, которая попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены.

По словам свахи, такое предложение не имеет никакого отношения к желанию найти достойного супруга, "хотя бы потому, что замуж и ребенка должен попросить мужчина".

Сябитова заметила, что "новоиспеченная невеста" уже начала давать интервью различным СМИ по поводу своего поступка.

По мнению телеведущей, таким образом человеческие и семейные ценности, такие как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, "затаптываются хамством".

"Похоже, вернулись потомки бандитов 90-х, только теперь они уничтожают нас не физически, а психологически", — говорится в ее посте в инстаграме .

В пятницу во время рабочей поездки в Иваново президент пообщался с жителями города. Одна их присутствующих, актриса детского театра 28-летняя Юлия Шилова, предложила Путину взять ее замуж. Позднее на встрече с представителями местной общественности глава государства отметил, что теперь эта девушка станет известна на всю страну.