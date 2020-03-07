Сябитова отчитала женщину, попросившую Путина взять ее замуж

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова назвала хайпом и весенним обострением поведение жительницы Иваново, которая попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены.
По словам свахи, такое предложение не имеет никакого отношения к желанию найти достойного супруга, "хотя бы потому, что замуж и ребенка должен попросить мужчина".
Сябитова заметила, что "новоиспеченная невеста" уже начала давать интервью различным СМИ по поводу своего поступка.
По мнению телеведущей, таким образом человеческие и семейные ценности, такие как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, "затаптываются хамством".
"Похоже, вернулись потомки бандитов 90-х, только теперь они уничтожают нас не физически, а психологически", — говорится в ее посте в инстаграме.
В пятницу во время рабочей поездки в Иваново президент пообщался с жителями города. Одна их присутствующих, актриса детского театра 28-летняя Юлия Шилова, предложила Путину взять ее замуж. Позднее на встрече с представителями местной общественности глава государства отметил, что теперь эта девушка станет известна на всю страну.
Как заявила Шилова РИА Новости, она восхищается президентом. По мнению девушки, она могла бы стать достойной первой леди. В день приезда Путина Шилова передала ему свои фотографии через службу протокола.
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