Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T19:30+0300
https://ria.ru/20200307/1568295116.html
Сябитова отчитала женщину, попросившую Путина взять ее замуж
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568254912_0:16:3027:1718_1036x0_80_0_0_feddfdb87f4f09813e31c4bbfb9c72cf.jpg
РИА Новости

Сябитова отчитала женщину, попросившую Путина взять ее замуж

17:59 07.03.2020 (обновлено: 19:30 07.03.2020)
10834
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова назвала хайпом и весенним обострением поведение жительницы Иваново, которая попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены.
По словам свахи, такое предложение не имеет никакого отношения к желанию найти достойного супруга, "хотя бы потому, что замуж и ребенка должен попросить мужчина".
Телеведущая Роза Сябитова
5 марта, 20:58
Сябитова заявила о желании россиянок "продаваться" мужчинам
Сябитова заметила, что "новоиспеченная невеста" уже начала давать интервью различным СМИ по поводу своего поступка.
По мнению телеведущей, таким образом человеческие и семейные ценности, такие как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, "затаптываются хамством".

"Похоже, вернулись потомки бандитов 90-х, только теперь они уничтожают нас не физически, а психологически", — говорится в ее посте в инстаграме.

В пятницу во время рабочей поездки в Иваново президент пообщался с жителями города. Одна их присутствующих, актриса детского театра 28-летняя Юлия Шилова, предложила Путину взять ее замуж. Позднее на встрече с представителями местной общественности глава государства отметил, что теперь эта девушка станет известна на всю страну.
Как заявила Шилова РИА Новости, она восхищается президентом. По мнению девушки, она могла бы стать достойной первой леди. В день приезда Путина Шилова передала ему свои фотографии через службу протокола.
Телеведущая Роза Сябитова
23 ноября 2019, 11:19
Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок
5873969248
Обсудить 36
Роза СябитоваВладимир ПутинИвановоОбщество
Популярные комментарии
Один фиг, Сябитова - тебе не светит :)
7 марта, 18:03
Александр И
48231011
Сябитова тут как тут! А-а! Держите меня семеро!! 😄
7 марта, 18:02
Александр Серов
38310021
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Автомобиль скорой помощи в Иране
Избранный депутат парламента Ирана умерла от коронавируса
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Затравленная в соцсетях Краса полиции рассказала о службе
Затравленная в соцсетях "Краса полиции" рассказала о службе
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Станислав Богданович и Александра Вернигора
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала угрозы мальчику — исполнителю "Смуглянки"
Девушка с телефоном
Эксперты предупредили об уязвимости миллиарда смартфонов на Android
Пенсия
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния