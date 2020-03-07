Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться

"Все остальные страны входят в список опасности, где зарегистрированы один, два, три случая, то есть почти все страны, их еще 87. После их посещения нет карантина, но тоже нужно быть осторожными. Нужно регистрироваться по прилете из любой страны. Прилетели и сразу звоните на нашу горячую линию, говорите, откуда прилетели и с кем, с детьми, с мужем и так далее. Регистрируем каждого. Для того чтобы, если какие-то проблемы со здоровьем или вопросы, чтобы была картинка", — пояснил сотрудник горячей линии.