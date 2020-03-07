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Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться
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РИА Новости

Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться

17:54 07.03.2020 (обновлено: 19:33 07.03.2020)
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© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти определили перечень из семи стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин, сообщили РИА Новости на горячей линии столичного департамента здравоохранения.
"На данном этапе всего семь стран входят в карантинную зону: Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран", — сообщил собеседник агентства.
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Сотрудник горячей линии депздрава также отметил, что все остальные страны, где есть хотя бы один случай коронавируса, входят в "список опасности". После их посещения нужно уведомить департамент здравоохранения.
"Все остальные страны входят в список опасности, где зарегистрированы один, два, три случая, то есть почти все страны, их еще 87. После их посещения нет карантина, но тоже нужно быть осторожными. Нужно регистрироваться по прилете из любой страны. Прилетели и сразу звоните на нашу горячую линию, говорите, откуда прилетели и с кем, с детьми, с мужем и так далее. Регистрируем каждого. Для того чтобы, если какие-то проблемы со здоровьем или вопросы, чтобы была картинка", — пояснил сотрудник горячей линии.
Мэр Москвы Собянин в четверг ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из Китая, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании и других государств, где распространяется вирус, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента возвращения.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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