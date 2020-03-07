В Британии 206 человек заразились коронавирусом, двое скончались

"По данным на 07.00 (10.00 мск) 7 марта анализы на коронавирус в Британии взяты у 21,46 тысячи человек, из низ 21,254 тысячи дали отрицательный результат, 206 подтвердились как положительные. Двое пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались", - говорится в заявлении.