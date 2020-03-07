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В Британии 206 человек заразились коронавирусом, двое скончались
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РИА Новости

В Британии 206 человек заразились коронавирусом, двое скончались

17:51 07.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании увеличилось в субботу до 206, сообщило управление здравоохранения Англии.
В пятницу минздрав Британии сообщал, что число зараженных коронавирусом в стране за день выросло на 47 - до 163 человек.
"По данным на 07.00 (10.00 мск) 7 марта анализы на коронавирус в Британии взяты у 21,46 тысячи человек, из низ 21,254 тысячи дали отрицательный результат, 206 подтвердились как положительные. Двое пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались", - говорится в заявлении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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