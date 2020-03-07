"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США

"Мы категорически отвергаем заявления представителей американской разведки для NBC News о том, что" Талибан "не намерен соблюдать соглашение. Процесс... пока идет хорошо, и такие комментарии со стороны официальных лиц США не могут быть подтверждены", - заявил Шахин.

Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.