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"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США
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РИА Новости

"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США

17:49 07.03.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Официальный представитель талибов Сухель Шахин заявил, что группировка отвергает информацию американской разведки о том, что не намерена выполнять соглашение с США, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что США получили "убедительные разведданные", свидетельствующие о том, что афганская группировка "Талибан" не собирается выполнять соглашение с США.
"Мы категорически отвергаем заявления представителей американской разведки для NBC News о том, что" Талибан "не намерен соблюдать соглашение. Процесс... пока идет хорошо, и такие комментарии со стороны официальных лиц США не могут быть подтверждены", - заявил Шахин.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
6 марта, 12:10
Россия надеется на выполнение соглашения между США и талибами
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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