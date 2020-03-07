Соцсеть "ВКонтакте" запустила плашку с информацией о коронавирусе

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила плашку с информацией о коронавирусе для пользователей мобильного приложения из России, говорится в сообщении компании.
"Плашка ведёт на статью о коронавирусе с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: vk.com/@team-vs-coronavirus. Из текста можно узнать, как возник вирус и как передаётся, какие симптомы у болезни, что рекомендуют эксперты и что о коронавирусе - факт, а что - миф", - информирует соцсеть.
Отмечается, что эту же статью можно увидеть в поиске, если искать слово "коронавирус" и производные во второй вкладке приложения.
Ранее соцсеть "Одноклассники" запустила в разделе "Рекомендации" отдельную ленту c посвященными коронавирусу новостями от верифицированных групп в соцсети. В ленту будут попадать только публикации министерства здравоохранения РФ и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ. Кроме того, при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики.