МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности" с перечнем условий, нарушение которых будет грозить высылкой, говорится в Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности" с перечнем условий, нарушение которых будет грозить высылкой, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства России, опубликованных на сайте Кремля.

Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся и предложения рабочей группы по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.

Рабочая группа предложила заключать с мигрантами "соглашения о лояльности" с перечнем условий, нарушение которых будет грозить высылкой. "Речь идет о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания на территории РФ и утрату права на нахождение в РФ", - говорится в документе.

Кроме того, Россия может ввести для потенциально нежелательных мигрантов режим "контролируемого пребывания". Такой статус предлагается вводить для иностранных граждан, оказавшихся в нестандартных с точки зрения обычных миграционных процедур ситуациях, либо тех, кто представляет угрозу России, но находится на ее территории.

"Необходима более четкая регламентация круга обстоятельств, при наличии которых нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации признается нежелательным, порядка их установления и последствий в зависимости от статуса иностранного гражданина", - уточняется в перечне предложений.