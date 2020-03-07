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Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности"
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РИА Новости

Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности"

17:52 07.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДокументы мигранта
Документы мигранта
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности" с перечнем условий, нарушение которых будет грозить высылкой, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства России, опубликованных на сайте Кремля.
Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся и предложения рабочей группы по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.
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Рабочая группа предложила заключать с мигрантами "соглашения о лояльности" с перечнем условий, нарушение которых будет грозить высылкой. "Речь идет о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания на территории РФ и утрату права на нахождение в РФ", - говорится в документе.
Кроме того, Россия может ввести для потенциально нежелательных мигрантов режим "контролируемого пребывания". Такой статус предлагается вводить для иностранных граждан, оказавшихся в нестандартных с точки зрения обычных миграционных процедур ситуациях, либо тех, кто представляет угрозу России, но находится на ее территории.
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"Необходима более четкая регламентация круга обстоятельств, при наличии которых нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации признается нежелательным, порядка их установления и последствий в зависимости от статуса иностранного гражданина", - уточняется в перечне предложений.
Добавляется, что Россия также скорректирует институт запрета на въезд для ряда категорий иностранцев при возникновении эпидемий в других странах. "Соответствующий институт должен применяться более избирательно, прежде всего, в отношении лиц, пребывание которых реально угрожает охраняемым законом интересам. Кроме того, следует предусмотреть возможность установления запрета не только для конкретного иностранного гражданина, но и в отношении категорий иностранных граждан (например, при возникновении эпидемий в иностранном государстве)", - указывается в документе.
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