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https://ria.ru/20200307/1568294506.html
В России планируют шире использовать биометрию в сфере миграции
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РИА Новости

В России планируют шире использовать биометрию в сфере миграции

17:42 07.03.2020
3304
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В России планируется расширить использование биометрических персональных данных для идентификации личности иностранных граждан, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ, опубликованных на сайте Кремля.
Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся и предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации.
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"Одновременно необходимо совершенствование направленных на предотвращение нарушения установленных правил и решение иных правоохранительных задач специальных механизмов и институтов обеспечения безопасности и правопорядка", - говорится в документе.
Подчеркнута необходимость расширить использование биометрических персональных данных и технологий работы с ними для верификации и идентификации личности иностранцев при пропуске через границу, при предоставлении им госуслуг или при контрольно-надзорных мероприятиях.
В предложениях по реформированию отмечается, что возможен вынос части миграционных процедур за пределы России, "включая прохождение иностранными гражданами проверки на наличие оснований, препятствующих въезду в РФ, в том числе наличие опасных инфекционных заболеваний", а также биометрическую регистрацию.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:38
Путин поручил провести миграционную реформу в России
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Показательная активность до проведения голосования, потом опять тишина.
7 марта, 21:24
kainlepos
1300015
Пришло новое правительство и вдруг все закапашились со всех сторон. А раньше-то чё делали, буи пинали?
7 марта, 20:52
True Story
1231002
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