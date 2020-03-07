В России планируют шире использовать биометрию в сфере миграции

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В России планируется расширить использование биометрических персональных данных для идентификации личности иностранных граждан, говорится в В России планируется расширить использование биометрических персональных данных для идентификации личности иностранных граждан, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ, опубликованных на сайте Кремля.

Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся и предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации

"Одновременно необходимо совершенствование направленных на предотвращение нарушения установленных правил и решение иных правоохранительных задач специальных механизмов и институтов обеспечения безопасности и правопорядка", - говорится в документе.

Подчеркнута необходимость расширить использование биометрических персональных данных и технологий работы с ними для верификации и идентификации личности иностранцев при пропуске через границу, при предоставлении им госуслуг или при контрольно-надзорных мероприятиях.