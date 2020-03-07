В селе недалеко от Еревана горит около тысячи автопокрышек

ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Около 1 тысячи автомобильных покрышек горят в селе Мргашен Котайкской области Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Седьмого марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступил сигнал, что в селе Мргашен (в 15 километрах от Еревана – ред.) горят около 1 тысячи покрышек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на месте работают прибывшие из Еревана четыре пожарных отряда и две оперативные группы МЧС.
По данным спасателей, огонь удалось локализовать, однако пожар пока не потушен.
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