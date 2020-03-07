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Вид на жительство может стать основным миграционным статусом в России
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РИА Новости

Вид на жительство может стать основным миграционным статусом в России

17:34 07.03.2020 (обновлено: 17:51 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила сделать вид на жительство основным миграционным статусом в РФ, а разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус - исключить, соответствующие предложения опубликованы на сайте Кремля.
"Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства Российской Федерации в общем и упрощенном порядке", - говорится в документе. Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, предлагается исключить.
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Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство Российской Федерации: общий, упрощенный и особый. Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка, отмечается в предложения рабочей группы.
Упрощенный порядок, как указывается в документе, применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких РФ в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в России, уязвимого положения. Условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций во время проживания в РФ.
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Согласно документу, упрощенного предоставления гражданства РФ исключительно по "экономическим" критериям (квалификация, инвестиции) не предполагается. Такие лица получат возможность длительно находиться в России в рамках миграционного статуса "долгосрочное пребывание" или "постоянное проживание". Особо ценные для РФ иностранные граждане могут быть приняты в российское гражданство в особом порядке.
Так, особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим – комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения. "Решение принимает Президент Российской Федерации. Материалы, проекты решений готовятся Комиссией по вопросам гражданства при Президенте РФ", - говорится в документе.
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