Вид на жительство может стать основным миграционным статусом в России

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила сделать вид на жительство основным миграционным статусом в РФ, а разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус - исключить, соответствующие Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила сделать вид на жительство основным миграционным статусом в РФ, а разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус - исключить, соответствующие предложения опубликованы на сайте Кремля.

"Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства Российской Федерации в общем и упрощенном порядке", - говорится в документе. Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, предлагается исключить.

Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство Российской Федерации: общий, упрощенный и особый. Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка, отмечается в предложения рабочей группы.

Упрощенный порядок, как указывается в документе, применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких РФ в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в России, уязвимого положения. Условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций во время проживания в РФ.

Согласно документу, упрощенного предоставления гражданства РФ исключительно по "экономическим" критериям (квалификация, инвестиции) не предполагается. Такие лица получат возможность длительно находиться в России в рамках миграционного статуса "долгосрочное пребывание" или "постоянное проживание". Особо ценные для РФ иностранные граждане могут быть приняты в российское гражданство в особом порядке.