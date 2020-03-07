Эксперты предупредили об уязвимости миллиарда смартфонов на Android

Речь идет о старых версиях программного обеспечения, которые не получают обновление безопасности — ОС 6.0 и более ранних, таких как Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010). Такие устройства подвержены известным уязвимостям, таким как Stagefright и Bluefrag, а также атакам вируса под названием "Джокер".
По словам экспертов, пользователям версии Android старше 7.0 Nougat 2016 года стоит попытаться обновить ПО. В случае если это невозможно, избежать угроз можно, только заменив устройство.