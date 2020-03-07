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Эксперты предупредили об уязвимости миллиарда смартфонов на Android
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РИА Новости

Эксперты предупредили об уязвимости миллиарда смартфонов на Android

17:27 07.03.2020 (обновлено: 18:04 07.03.2020)
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© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android оказались потенциально уязвимы к атакам хакеров, сообщает портал Which? со ссылкой на соответствующее исследование.
Речь идет о старых версиях программного обеспечения, которые не получают обновление безопасности — ОС 6.0 и более ранних, таких как Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010). Такие устройства подвержены известным уязвимостям, таким как Stagefright и Bluefrag, а также атакам вируса под названием "Джокер".
По словам экспертов, пользователям версии Android старше 7.0 Nougat 2016 года стоит попытаться обновить ПО. В случае если это невозможно, избежать угроз можно, только заменив устройство.
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