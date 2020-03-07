Эксперты предупредили об уязвимости миллиарда смартфонов на Android

Речь идет о старых версиях программного обеспечения, которые не получают обновление безопасности — ОС 6.0 и более ранних, таких как Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010). Такие устройства подвержены известным уязвимостям, таким как Stagefright и Bluefrag, а также атакам вируса под названием "Джокер".