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Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу
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РИА Новости

Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу

17:21 07.03.2020 (обновлено: 19:28 07.03.2020)
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© AFP 2020 / STRСпасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
© AFP 2020 / STR
ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Отель, рухнувший в восточной китайской провинции Фуцзянь, использовался для карантина тех, кто находился в тесном контакте с зараженными новым коронавирусом, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям.
Официально информацию пока ни одно ведомство не подтвердило.
Здание отеля Xinjia Express обрушилось в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в субботу около 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами отеля могли оказаться около 70 человек. На данный момент из-под завалов удалось спасти уже 34 человека.
Уточняется, что в отеле в изоляции находились граждане из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болеют, у них нет подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.
Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров.
Издание China Daily сообщает, что один из очевидцев происшествия по фамилии У проживал в гостинице напротив, мужчина находился в своем номере, когда якобы слышал громкий хлопок, он подумал, что произошел взрыв, выбежал на балкон и увидел, как рухнуло здание.
Причина обрушения пока не известна, информации о погибших или раненых не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.
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