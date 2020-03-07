Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу

ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Отель, рухнувший в восточной китайской провинции Отель, рухнувший в восточной китайской провинции Фуцзянь , использовался для карантина тех, кто находился в тесном контакте с зараженными новым коронавирусом, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям.

Официально информацию пока ни одно ведомство не подтвердило.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в субботу около 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами отеля могли оказаться около 70 человек. На данный момент из-под завалов удалось спасти уже 34 человека.

Уточняется, что в отеле в изоляции находились граждане из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян . Вынужденные постояльцы отеля не болеют, у них нет подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров.

Издание China Daily сообщает, что один из очевидцев происшествия по фамилии У проживал в гостинице напротив, мужчина находился в своем номере, когда якобы слышал громкий хлопок, он подумал, что произошел взрыв, выбежал на балкон и увидел, как рухнуло здание.