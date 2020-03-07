Затравленная в соцсетях "Краса полиции" рассказала о службе

Девушка объяснила, что считает профессию стража порядка престижной и перспективной. По ее словам, пойти служить в органах ей посоветовали родители. Ходыревская призналась, что близкие сначала переживали за нее.

"Потому что для девушки надеть на себя погоны, каски, пройти профподготовку — это тяжело, и при этом женственной нужно оставаться", — пояснила Ирина.

Младший сержант отметила, что ей нравится работать в полиции.

Она рассказала, что с ней часто знакомятся на улице, даже когда она в форме. Ходыревская добавила, что не считает себя "хрупкой девушкой" и при необходимости готова дать отпор.

Полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская победила на приуроченном к 8 Марта конкурсе "Краса полиции" в Курской области. Однако некоторые пользователи соцсетей не согласились с выбором жюри и стали оставлять язвительные комментарии о внешних данных девушки.