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Затравленная в соцсетях "Краса полиции" рассказала о службе
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РИА Новости

Затравленная в соцсетях "Краса полиции" рассказала о службе

17:12 07.03.2020 (обновлено: 18:05 07.03.2020)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Победительница прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" Ирина Ходыревская рассказала телеканалу РЕН ТВ, почему решила работать в органах и с какими трудностями сталкивается на службе.
Девушка объяснила, что считает профессию стража порядка престижной и перспективной. По ее словам, пойти служить в органах ей посоветовали родители. Ходыревская призналась, что близкие сначала переживали за нее.
"Потому что для девушки надеть на себя погоны, каски, пройти профподготовку — это тяжело, и при этом женственной нужно оставаться", — пояснила Ирина.
Младший сержант отметила, что ей нравится работать в полиции.
Она рассказала, что с ней часто знакомятся на улице, даже когда она в форме. Ходыревская добавила, что не считает себя "хрупкой девушкой" и при необходимости готова дать отпор.
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Полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская победила на приуроченном к 8 Марта конкурсе "Краса полиции" в Курской области. Однако некоторые пользователи соцсетей не согласились с выбором жюри и стали оставлять язвительные комментарии о внешних данных девушки.
Позднее в пресс-службе курского МВД вступились за победительницу конкурса и подчеркнули, что жюри оценивало в первую очередь профессиональные навыки участниц: физическую подготовку, умение стрелять, оказывать первую помощь и владение приемами задержания.
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Ирина ХодыревскаяМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областьОбщество
Популярные комментарии
Тогда надо было назвать конкурс профессиональным, а не красоты, и ни у кого не было бы вопросов.
7 марта, 17:16
Адам Ваксель
12100012
Дефка как дефка, чего привязались, не понимаю. Будто ей дворец в Лондоне подарили.
7 марта, 17:57
Александр Серов
2200002
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