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Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 12 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 12 человек

17:06 07.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка температуры
Проверка температуры
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Словении возросло до 12 человек, сообщает правительство страны.
"До настоящего момента мы тестировали 785 человек, подтверждено 12 случаев заражения, эпидемиологи работают день и ночь", - информирует кабмин в Twitter.
Утром штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом. Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал граждан не паниковать и не делать запасов. Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в субботу три случая заболевания в стране. Два новых пациента ранее приехали из Италии.
О первом зараженном в пятницу сообщил минздрав Сербии. Власти запустили специальный сайт для профилактики и информирования. Два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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Премьер Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса - по данным властей, в стране пока нет ни одного зараженного.
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