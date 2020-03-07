Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 12 человек

БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Словении возросло до 12 человек, сообщает правительство страны.
"До настоящего момента мы тестировали 785 человек, подтверждено 12 случаев заражения, эпидемиологи работают день и ночь", - информирует кабмин в Twitter.
Утром штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом. Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал граждан не паниковать и не делать запасов. Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в субботу три случая заболевания в стране. Два новых пациента ранее приехали из Италии.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем
В четверг минздрав Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о первых двух зараженных – взрослом и его ребенке.