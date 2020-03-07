На Украине еще у одного пациента заподозрили коронавирус

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.