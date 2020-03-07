Умер седьмой пассажир японского лайнера, где вспыхнул коронавирус

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Японии умер еще один человек с круизного лайнера Diamond Princess , где произошла вспышка COVID-19, сообщает газета "Асахи".

По данным газеты, новой жертвой коронавируса стал мужчина-иностранец. Таким образом, число погибших с круизного судна увеличилось до 7, а всего по Японии от коронавируса - до 13.

Министерство здравоохранения позже уточнило, что скончавшийся мужчина был из Гонконга.

Ранее сообщалось, что число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в Японии достигло 1139 человек

Большинство из них – 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В самой Японии подтверждено 429 случаев заражения, состояние 61 человека оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 311 человек. Всего заболевание выявлено в 34 из 47 префектур.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.