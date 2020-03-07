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Умер седьмой пассажир японского лайнера, где вспыхнул коронавирус
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РИА Новости

Умер седьмой пассажир японского лайнера, где вспыхнул коронавирус

16:52 07.03.2020 (обновлено: 17:02 07.03.2020)
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© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Японии умер еще один человек с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, сообщает газета "Асахи".
По данным газеты, новой жертвой коронавируса стал мужчина-иностранец. Таким образом, число погибших с круизного судна увеличилось до 7, а всего по Японии от коронавируса - до 13.
Министерство здравоохранения позже уточнило, что скончавшийся мужчина был из Гонконга.
Ранее сообщалось, что число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в Японии достигло 1139 человек
Большинство из них – 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В самой Японии подтверждено 429 случаев заражения, состояние 61 человека оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 311 человек. Всего заболевание выявлено в 34 из 47 префектур.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessЯпонияВ мире
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