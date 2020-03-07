Число заразившихся коронавирусом в Норвегии за сутки выросло до 136

Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Число заболевших из-за Число заболевших из-за коронавируса Норвегии на середину дня субботы составило 136 человек, что на треть больше, чем сутки назад, сообщает издание VG

"В Норвегии подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом", - информирует издание, которое в режиме реального времени следит за ситуацией с коронавирусом в стране и мире.

Из диаграммы на сайте издания следует, что наибольшее число заболевших находится в провинциях Викен, Вестланн и Осло – все они граничат друг с другом.

В пятницу VG сообщало, что в общей сложности в Норвегии заразились 96 человек, все они находились дома и переносили заболевание в легкой форме. О тяжелых случаях пока не сообщается.