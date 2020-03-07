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Число заразившихся коронавирусом в Норвегии за сутки выросло до 136
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии за сутки выросло до 136

16:51 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Число заболевших из-за коронавируса в Норвегии на середину дня субботы составило 136 человек, что на треть больше, чем сутки назад, сообщает издание VG.
"В Норвегии подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом", - информирует издание, которое в режиме реального времени следит за ситуацией с коронавирусом в стране и мире.
Из диаграммы на сайте издания следует, что наибольшее число заболевших находится в провинциях Викен, Вестланн и Осло – все они граничат друг с другом.
В пятницу VG сообщало, что в общей сложности в Норвегии заразились 96 человек, все они находились дома и переносили заболевание в легкой форме. О тяжелых случаях пока не сообщается.
Издание приводит подробности о заражениях – в большинстве своем они связаны с посещением норвежцами Италии и стран Азии, однако растет и число случаев заражения внутри страны.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоНорвегияВ мире
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