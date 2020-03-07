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Число заболевших коронавирусом в Индии увеличилось до 34 человек
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Индии увеличилось до 34 человек

16:42 07.03.2020
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© РИА НовостиМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии увеличилось до 34, сообщил изданию ANI спецсекретарь по вопросам здравоохранения в минздраве Индии Санджива Кумар.
"Три случая были подтверждены, общее число заболевших коронавирусом в Индии составило 34. Двое заболевших в (союзной территории) Ладакх приехали из Ирана и один в (штате) Тамилнад приехал из Омана. Их состояние стабильное", - сказал Кумар.
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Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии сообщало о 31 случае заболевания, трое заболевших выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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