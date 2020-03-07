Путин поручил провести миграционную реформу в России

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
Рабочая группа по совершенствованию миграционного законодательства предложила:
—разрешить получение российского паспорта тем, кто знает русский язык и не был замечен в социальных конфликтах;
—сделать вид на жительство основным миграционным статусом, а разрешение на временное проживание как отдельный статус — исключить;
—ввести общий, упрощенный и особый виды порядка приема в гражданство России. Принимать решение о выдаче паспорта в особом порядке будет только президент;
—ввести режим "контролируемого пребывания" для нежелательных мигрантов, а также "соглашение о лояльности" с перечнем условий;
—упростить получение гражданства людям из культурно близких стран;
—расширить использование биометрических данных для идентификации личности;
—скорректировать механизм, по которому будет вводиться запрет на въезд в Россию при возникновении эпидемий в других странах;
—ввести для физлиц регистрацию в специальной системе, которая позволит привлекать иностранцев на работу нянями, сиделками, ремонтниками.
Доклад об итогах работы представят главе государства до 1 марта 2021 года.
Ответственным Путин назначил руководителя администрации Кремля Антона Вайно.