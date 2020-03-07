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https://ria.ru/20200307/1568292748.html
Путин поручил провести миграционную реформу в России
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РИА Новости

Путин поручил провести миграционную реформу в России

16:38 07.03.2020 (обновлено: 23:15 07.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
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5 марта, 12:56
Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
Рабочая группа по совершенствованию миграционного законодательства предложила:
разрешить получение российского паспорта тем, кто знает русский язык и не был замечен в социальных конфликтах;
сделать вид на жительство основным миграционным статусом, а разрешение на временное проживание как отдельный статус — исключить;
ввести общий, упрощенный и особый виды порядка приема в гражданство России. Принимать решение о выдаче паспорта в особом порядке будет только президент;
ввести режим "контролируемого пребывания" для нежелательных мигрантов, а также "соглашение о лояльности" с перечнем условий;
упростить получение гражданства людям из культурно близких стран;
расширить использование биометрических данных для идентификации личности;
скорректировать механизм, по которому будет вводиться запрет на въезд в Россию при возникновении эпидемий в других странах;
ввести для физлиц регистрацию в специальной системе, которая позволит привлекать иностранцев на работу нянями, сиделками, ремонтниками.
Доклад об итогах работы представят главе государства до 1 марта 2021 года.
Ответственным Путин назначил руководителя администрации Кремля Антона Вайно.
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РоссияАнтон ВайноВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Вообще-то упрощённое или автоматическое гражданство России должно предоставляться всем этническим русским, где бы они ни проживали. Почему об этом ни слова?
7 марта, 18:06
VVlasov.petr2017
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Власти тупо закрывают дыры в демографии мигрантами.
7 марта, 20:30
Руслан Белый
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