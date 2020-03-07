Путин поручил провести миграционную реформу в России

— разрешить получение российского паспорта тем, кто знает русский язык и не был замечен в социальных конфликтах; разрешить получение российского паспорта тем, кто знает русский язык и не был замечен в социальных конфликтах;

— сделать вид на жительство основным миграционным статусом, а разрешение на временное проживание как отдельный статус — исключить;

сделать вид на жительство основным миграционным статусом, а разрешение на временное проживание как отдельный статус — исключить;

— ввести общий, упрощенный и особый виды порядка приема в гражданство России. Принимать решение о выдаче паспорта в особом порядке будет только президент;

ввести общий, упрощенный и особый виды порядка приема в гражданство России. Принимать решение о выдаче паспорта в особом порядке будет только президент;

— ввести режим "контролируемого пребывания" для нежелательных мигрантов, а также "соглашение о лояльности" с перечнем условий;

ввести режим "контролируемого пребывания" для нежелательных мигрантов, а также "соглашение о лояльности" с перечнем условий;

— упростить получение гражданства людям из культурно близких стран;

упростить получение гражданства людям из культурно близких стран;

— расширить использование биометрических данных для идентификации личности;

расширить использование биометрических данных для идентификации личности;

— скорректировать механизм, по которому будет вводиться запрет на въезд в Россию при возникновении эпидемий в других странах;

скорректировать механизм, по которому будет вводиться запрет на въезд в Россию при возникновении эпидемий в других странах;