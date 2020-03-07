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Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
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РИА Новости

Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики

16:34 07.03.2020 (обновлено: 17:27 07.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, доклад поручено предоставить до 1 марта 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Администрации Президента РФ организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы работу по реформированию миграционных режимов", - говорится в документе.
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