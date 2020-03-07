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Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 188 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 188 человек

16:34 07.03.2020 (обновлено: 16:37 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 188, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 128. Один человек с коронавирусом скончался.
"Со вчерашнего дня RIVM зафиксировал COVID-19 у 60 новых пациентов. Таким образом, общее число положительных результатов тестов на коронавирус в Нидерландах достигло 188", - говорится в сообщении института в Twitter.
Также отмечается, что заражение коронавирусом у 26 человек из 60 новых пациентов было выявлено в южной нидерландской провинции Северный Брабант.
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