Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 188 человек

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 188, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 128. Один человек с коронавирусом скончался.
"Со вчерашнего дня RIVM зафиксировал COVID-19 у 60 новых пациентов. Таким образом, общее число положительных результатов тестов на коронавирус в Нидерландах достигло 188", - говорится в сообщении института в Twitter.
Также отмечается, что заражение коронавирусом у 26 человек из 60 новых пациентов было выявлено в южной нидерландской провинции Северный Брабант.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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